La Regione sostiene la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Guidoni a Firenze

FIRENZE – Il consiglio regionale nella sua ultima variazione di bilancio, approvata mercoledì 8 luglio, ha previsto uno stanziamento di tre milioni di euro per garantire il completamento della nuova fermata ferroviaria Guidoni, situata lungo la linea Firenze – Pisa, accompagnando la realizzazione delle opere necessarie con un finanziamento mirato agli interventi di mitigazione acustica, già richiesti dalla Regione per motivi di tutela ambientale, che saranno realizzati a tutela della cittadinanza tramite apposite barriere. Tutto questo in attesa dell’attuazione del Piano di risanamento complessivo curato da Rfi.

“La stazione Guidoni – nelle parole del presidente Giani – diventa strategica. Con l’alta velocità si liberano binari di superficie disponibili per il trasporto ferroviario regionale, con una maggiore offerta per chi sceglie di muoversi con il treno. Per chi viene da Pisa la stazione Guidoni significa un hub di interscambio che permette di facilmente di recarsi al vicino aeroporto per prendere l’aereo oppure usare la tramvia per dirigersi all’Università, al Palazzo di Giustizia oppure all’area del centro direzionale di San Donato a Novoli”.

“Un intervento importante per favorire l’intermodalità del trasporto pubblico – conclude Giani – e fluidificare la circolazione cittadina a Firenze. È un nuovo passo per la realizzazione di quel modello di mobilità urbana e metropolitana progettato assieme a Rete Ferroviaria Italiana basato sulla “cura del ferro” e previsto già dagli accordi sottoscritti a partire dal 2016 e poi messi a punto nel 2022, che sono orgoglioso di vedere concretizzato”.

Così l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio: “Per Firenze la nuova fermata ferroviaria Guidoni rappresenta un passo avanti importante nella direzione di una città con meno traffico e una mobilità pubblica più efficiente. Sarà infatti uno snodo fondamentale per l’equilibrio e per un nuovo sistema di mobilità integrata dove il ‘ferro’ è sia la tramvia sia le nuove stazioni ferroviarie. Con l’alta velocità che libererà i binari di superficie, la linea Firenze-Pisa potrà offrire più corse sul trasporto regionale e, grazie alla tramvia, i passeggeri potranno raggiungere facilmente l’aeroporto, ma anche l’università, il palazzo di giustizia, Careggi e tante altre zone della città. Ringraziamo la Regione Toscana per questo stanziamento che conferma le nostre scelte nella direzione di ridurre il numero dei veicoli sulle strade cittadine offrendo alternative concrete e funzionali all’auto privata. Senza dimenticare che, grazie a queste risorse, saranno possibili gli interventi di mitigazione acustica fondamentali per un corretto inserimento di questa opera nel quartiere, con l’abbattimento dell’impatto acustico anche dei binari esistenti. Ci auguriamo che i tempi di realizzazione siano più rapidi possibile, perché Firenze ha bisogno di infrastrutture come questa per dare ai cittadini e a chi viene da fuori città soluzioni di mobilità sempre più funzionali ed efficienti.