Binari surriscaldati sulla Borgo San Lorenzo – Pontassieve: serve manutenzione urgente

BORGO SAN LORENZO – Una nuova emergenza ferroviaria sta interessando la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo – Pontassieve.

Secondo quanto comunicato alla Regione ed ai sindaci del territorio stamani dai gestori della rete e del servizio ferroviario lungo la linea ferroviaria Borgo-Pontassieve, a causa della particolare conformazione della tratta ricca di curve, le alte temperature sommate all’attrito contro le rotaie stanno fornendo eccessive sollecitazioni alle ruote dei treni, rendendo necessari immediati interventi di manutenzione straordinaria. Per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e di chi la utilizza, la circolazione ferroviaria sarà ridotta e rimodulata, in modo che Rfi e Trenitalia possano intervenire sia sull’infrastruttura sia sui convogli.

Informato dell’emergenza solo oggi, l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni ha convocato con la massima urgenza un incontro con i sindaci dei territori interessati e chiesto a Rfi e Trenitalia interventi rapidissimi, informazioni costanti e la massima attenzione verso i pendolari.

“La sicurezza viene prima di tutto – ha detto Boni – e dunque verifiche tecniche e manutenzioni straordinarie necessarie devono essere fatte, tuttavia ritengo inaccettabile il modo nel quale la Regione è stata informata della criticità che si stava verificando e ritengo che debba essere non solo garantito un livello di servizio adeguato e civile ai pendolari, con soluzioni alternative e tempestive per chi utilizza ogni giorno questa linea, ma che si debba pensare immediatamente a soluzioni compensative dei disagi che i pendolari subiranno”.

“Siamo consapevoli – ha aggiunto – dell’urgenza dell’intervento a tutela proprio dei pendolari e siamo anche consapevoli del fatto che su questa linea sono in atto lavori per 80 milioni di euro, tuttavia non è accettabile che chi utilizza il treno ogni giorno per studio o lavoro subisca tutti questi disagi. Abbiamo richiesto con massima urgenza a Trenitalia misure compensative per gli abbonati, visto anche che questo ulteriore disagio verte su una linea che negli ultimi mesi ha già visto un inizio di incendio, un blocco dei passaggi a livello e uno svio. Come Regione Toscana comunque garantisco fin da ora che ci faremo garanti della trattativa per ottenere un risarcimento per questo mese, in modo che gli usa quotidianamente il treno possa veder rimborsato il proprio abbonamento di luglio”.

Nei prossimi giorni il servizio sarà garantito, ma rimodulato in base alle esigenze tecniche e di sicurezza, con l’integrazione di bus sostitutivi. Gli utenti sono invitati a consultare i canali ufficiali di Trenitalia prima di mettersi in viaggio.