Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza a Massa Carrara: chiusura alle due per i locali della movida

MASSA – Novità importanti sul fronte della gestione della movida e della sicurezza estiva nella provincia di Massa Carrara.

Al palazzo del governo si è riunito questa mattina (9 luglio) il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Gaetano Cupello, per fare il punto sulle misure di controllo del territorio e per valutare nuove strategie condivise con gli amministratori locali e i rappresentanti delle categorie economiche.

Il primo tema al centro del tavolo istituzionale ha riguardato la gestione del divertimento notturno nei territori di Massa, Carrara e Montignoso. All’incontro hanno preso parte attiva i sindaci e gli assessori dei tre comuni costieri, insieme ai vertici provinciali di polizia, carabinieri e Guardia di finanza, oltre ai rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Fipe, Confimpresa, Federalberghi, Fiaip e dell’associazione Bagni Cinquale. Il consesso ha espresso soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane grazie al potenziamento dei servizi di vigilanza, all’istituzione delle ‘zone rosse’ e all’introduzione degli ‘street tutor’. Per bilanciare le esigenze dei residenti con quelle delle attività commerciali in vista del fine settimana, è stato raggiunto un accordo unanime: i tre Comuni emetteranno nuove ordinanze per prolungare l’orario di chiusura dei pubblici esercizi fino alle 2, concedendo ulteriori trenta minuti di tolleranza per il ritiro definitivo di tavoli e sedie dal suolo pubblico.

La situazione resterà comunque sotto stretto monitoraggio e non si escludono futuri correttivi in caso di necessità.

La seconda parte della riunione ha invece interessato direttamente il Comune di Montignoso, che ha ottenuto un finanziamento di 25mila euro da parte del ministero dell’interno nell’ambito del progetto Spiagge sicure. La scheda progettuale presentata dall’amministrazione comunale, mirata a mettere in campo iniziative specifiche per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di merci contraffatte sul litorale, è stata esaminata dal comitato.

Il piano ha ricevuto il via libera e il parere favorevole all’unanimità da parte di tutti i membri del tavolo, che lo hanno giudicato pienamente coerente con le finalità di tutela della legalità e del commercio regolare.