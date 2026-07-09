Un tombino in ghisa per spaccare la vetrata del locale: ma il colpo a Vinci riesce a metà

VINCI – Ancora una spaccata notturna ai danni dei commercianti del territorio, questa volta finiti nel mirino della microcriminalità con la famigerata tecnica del tombino. Nella notte appena trascorsa, i ladri hanno preso d’assalto un bar caffè nel comune di Vinci, riuscendo a penetrare all’interno dei locali per fare razzia dell’incasso custodito nel punto vendita.

La banda è entrata in azione nel cuore della notte, muovendosi nell’oscurità con un copione purtroppo già visto in altre zone della provincia. Per aprirsi la strada all’interno del locale, i malviventi hanno sollevato un pesante tombino in ghisa dalla strada, utilizzandolo come un vero e proprio ariete per sfondare la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale. Una volta distrutta la vetrata, i ladri si sono catapultati dentro e si sono diretti immediatamente verso il bancone, dove hanno svuotato il registratore di cassa asportando tutto il denaro contante presente, per un valore complessivo che è ancora in corso di esatta quantificazione.

Il colpo, però, è riuscito soltanto a metà. Subito dopo l’effrazione, infatti, è scattato il sistema d’allarme antifurto della struttura, dotato di un potente dispositivo fumogeno. In pochi istanti i locali del bar sono stati invasi da una fitta nebbia bianca che ha azzerato la visibilità, disorientando i malviventi e costringendoli a una fuga precipitosa prima dell’arrivo delle pattuglie.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che hanno eseguito il sopralluogo per i rilievi di rito e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona per cercare di dare un volto ai componenti della banda.