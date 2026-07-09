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Fiamme di sterpaglie e canneto lungo la statale 67: vigili del fuoco in azione a Pontedera

Impegnati a terra anche i mezzi leggeri delle associazioni di volontariato del sistema Aib della Regione Toscana

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

PONTEDERA – Tarda mattinata di fiamme e paura nella frazione di Pietroconti, nel comune di Pontedera, dove un incendio di vaste proporzioni sta interessando la vegetazione lungo la strada statale 67. L’allarme è scattato intorno alle 13, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi antincendio.

Le fiamme hanno aggredito una fitta area di sterpaglie e un canneto che sorge lungo le sponde del fiume Arno. Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco di Pisa, supportate da due mezzi antincendio e da un’autobotte arrivata d’urgenza dalla sede centrale per garantire il rifornimento idrico necessario a fronteggiare il rogo.

La gravità della situazione e la vicinanza dell’incendio alla strada statale hanno richiesto un massiccio dispiegamento di forze. Accanto ai vigili del fuoco, stanno operando a terra anche i mezzi leggeri delle associazioni di volontariato del sistema Aib (Antincendi boschivi) della Regione Toscana. Per velocizzare le operazioni di spegnimento dall’alto e arginare il fronte del fuoco prima che possa estendersi ulteriormente, è stato attivato anche l’elicottero Drago proveniente dal nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Arezzo, impegnato in continui lanci d’acqua sul canneto.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tuttora in corso.

© Riproduzione riservata

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