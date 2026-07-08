Finto carabiniere in azione a Lucca: arrivano i militari veri e lo arrestano

LUCCA – Ieri mattina (7 luglio) a Lucca, i carabinieri della stazione di San Concordio e della sezione radiomobile della compagnia di Lucca, hanno arrestato un 21enne, residente a Napoli, disoccupato, con precedenti di polizia, per il reato di tentata truffa aggravata in concorso.

Alle 10 circa un signore 71enne che vive a Lucca nel quartiere di Picciorana, è stato contattato all’utenza telefonica domestica da un ‘sedicente maresciallo dei carabinieri’, che nel corso di una lunga telefonata ha cercato di convincerlo che la sua autovettura risultava coinvolta in una rapina e che per questo motivo, rientrava tra i sospettati. L’uomo soggiungeva che per fare piena luce sulla vicenda, avrebbe dovuto fare visionare tutti i gioielli e gli oggetti di valore che aveva in casa ad un suo collega che si sarebbe presentato presso la sua abitazione. Dopo circa un’ora di conversazione l’anziano, mentre ancora era in linea col sedicente carabiniere al telefono fisso, con il cellulare ha contattato la centrale operativa dei carabinieri di Lucca attraverso il numero d’emergenza 112, che dopo averlo rassicurato, ha inviato un equipaggio della stazione dei carabinieri di San Concordio ed uno della sezione radiomobile di Lucca. I militari dell’Arma, giunti tempestivamente a casa della vittima, hanno sorpreso il ventunenne mentre, dopo essersi qualificato come ‘carabiniere’ dalla finestra stava cercando di farsi consegnare il ‘bottino’. Dopo essere stato immediatamente bloccato, il giovane è stato condotto alla stazione dei carabinieri di San Concordio, dove, a seguito di perquisizione personale e del veicolo, è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari e oltre mille euro in contanti, ritenuti di provenienza illecita, che sono stati posti sotto sequestro.

Grazie all’incessante impegno, alla tempestività e alla prontezza investigativa dei carabinieri, un altro malfattore è stato assicurato alla giustizia. Questo ennesimo risultato operativo non è un caso isolato, ma si va ad aggiungere ad una serie di altre importanti operazioni condotte sul territorio del Comune di Lucca e sulla piana dai Militari dell’Arma della compagnia di Lucca, grazie alle quali, negli ultimi due mesi, sono finite in manette ben nove persone per lo stesso identico reato.

Il 21enne, dopo le formalità di legge, è stato condotto al carcere di Lucca ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.