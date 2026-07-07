Nel portabagagli dell’auto nasconde 140 chili di droga: arrestata una donna

CARRARA – Un sequestro record che assesta un colpo durissimo al mercato della droga sul litorale apuano. I carabinieri del nucleo investigativo di Massa Carrara hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 33 anni, di origine marocchina ma residente in Italia da molti anni, trovata in possesso di un immenso quantitativo di sostanza stupefacente.

L’operazione è scattata nel pomeriggio dello scorso 3 luglio nell’ambito di una serie di servizi mirati al contrasto dello spaccio lungo la costa massese. I militari dell’Arma hanno intercettato e fermato la donna in via Piave a Carrara per un normale controllo stradale. A tradire la trentatreenne è stato un eccessivo nervosismo che ha subito insospettito i carabinieri, spingendoli ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale e del veicolo. La sorpresa è arrivata quando gli uomini dell’Arma hanno aperto il portabagagli dell’auto: all’interno erano nascosti tre borsoni di tela stipati all’inverosimile con ben 1400 panetti di droga, per un peso complessivo di ben 140 chilogrammi. Insieme al carico sono stati rinvenuti e sequestrati anche circa 3mila euro in contanti, ritenuti probabile provento dell’attività illecita.

L’ingente quantitativo di stupefacente e il denaro sono stati immediatamente sequestrati e messi a disposizione della procura di Massa. Secondo una prima stima, se quella droga fosse arrivata sul mercato al dettaglio per lo spaccio in strada, avrebbe potuto fruttare una cifra superiore al milione di euro.

Per la donna sono scattate subito le manette e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, era stata inizialmente trasferita presso la casa circondariale di Pisa. Nella mattinata di ieri (6 luglio) si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Massa. Il giudice ha convalidato la misura restrittiva disponendo per la 33enne la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.