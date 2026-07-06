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Pisa, controlli a tappeto dei Carabinieri: 15 denunce per guida in stato di ebbrezza, armi e furti

I posti di blocco predisposti sul territorio hanno permesso di intercettare diversi individui trovati in possesso di armi da taglio e oggetti atti a offendere

Cronaca
REDAZIONE
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Carabinieri a Pisa (foto carabinieri)
1 ' di lettura

PISA – Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli sul territorio, seguendo le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le operazioni, mirate a contrastare il degrado urbano, la criminalità diffusa e le infrazioni stradali, si sono concluse con la denuncia a piede libero di quindici persone.

Una parte significativa degli interventi ha riguardato la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza. I militari della Sezione Radiomobile di Pisa hanno fermato tre conducenti con tassi alcolemici compresi tra 0,96 e 1,66 grammi per litro. A Buti, un automobilista è stato denunciato dopo aver causato un incidente con feriti: gli esami ematici hanno rivelato un livello di alcol pari a 1,1 g/l. Verifiche analoghe condotte dalla Compagnia di Volterra hanno portato alla denuncia di altri due guidatori, con valori di 0,61 e 1,61 g/l, e alla segnalazione in Prefettura di un individuo trovato in possesso di poco più di un grammo di hashish. Il bilancio del servizio nel volterrano include anche 74 persone identificate, 58 veicoli ispezionati e sanzioni per un totale di 3.000 euro.

Sempre durante i posti di blocco serali, sette persone sono state trovate in possesso di armi e oggetti atti a offendere, tra cui coltelli, cacciaviti e punte di trapano. Tra loro figura un individuo bloccato a bordo di un autobus di linea, il quale, oltre a violare un provvedimento di divieto di ritorno nel comune pisano, dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.

Sul fronte dei reati contro il patrimonio, i militari hanno denunciato un cittadino italiano per tentato furto aggravato: l’uomo aveva cercato di sottrarre il portafoglio a una dipendente di un supermercato del centro, subito recuperato e restituito. Un cittadino straniero è stato invece fermato alla guida di un’auto a noleggio, risultata oggetto di appropriazione indebita dopo la segnalazione della società proprietaria; nei suoi confronti è scattata l’accusa di ricettazione.

Le operazioni hanno coinvolto anche il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Livorno per alcune ispezioni all’interno di locali commerciali nel centro di Pisa. I controlli hanno fatto emergere carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei piani di autocontrollo e la mancata vigilanza sul rispetto del divieto di fumo al chiuso. I titolari delle attività sono stati segnalati all’Azienda sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

© Riproduzione riservata

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