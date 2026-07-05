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Due gattini appena nati salvati nell’incendio di sterpaglie a Montecatini Val di Cecina

Intervento dei vigili del fuoco assieme ai volontari Aib della Regione Toscana ieri sera (4 luglio) sulla strada regionale 439

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Due gattini appena nati salvati nell'incendio di sterpaglie a Montecatini Val di Cecina (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

MONTECATINI VAL DI CECINA – Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle ieri sera (4 luglio) sulla strada regionale 439 nel comune di Montecatini Val di Cecina per l’incendio di sterpaglie.

Le fiamme si sono propagate ai piedi della collina per circa 9 ettari. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco con quattro mezzi antincendio e un’autobotte proveniente dalla sede centrale hanno prontamente estinto le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Durante l’intervento sono stati tratti in salvo due gattini appena nati.

Sono intervenuti i volontari Aib inviati dalla Soup (Sala operativa unificata permanente) della Regione Toscana.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

© Riproduzione riservata

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