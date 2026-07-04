32.8 C
Firenze
domenica 5 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Urta un’auto in sella alla sua moto: grave 24enne

L'incidente lungo la strada provinciale 30 delle Chianacce a Cortona. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Le Scotte di Siena

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
L'ospedale Le Scotte di Siena (foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

CORTONA – Un gravissimo incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso la Valdichiana.

La centrale operativa del 118 è stata allertata per prestare soccorso a un giovane motociclista di 24 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un violento impatto lungo la strada provinciale 30 delle Chianacce, nel territorio comunale di Cortona.

Per cause che sono tuttora in corso di accertamento da parte delle autorità, la moto condotta dal 24enne ha urtato un’autovettura. Un impatto tremendo, a seguito del quale il ragazzo è stato sbalzato dalla sella volando per diversi metri prima di rovinare pesantemente sul fondo stradale. La gravità della situazione ha fatto scattare immediatamente i soccorsi in codice rosso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i sanitari dell’automedica dell’ospedale de La Fratta e l’ambulanza dell’Anpas di Foiano della Chiana. Dopo aver stabilizzato il giovane sul posto, i medici ne hanno disposto l’immediato trasferimento d’urgenza, in codice rosso verso il pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

Per i rilievi e la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cortona.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.8 ° C
33.5 °
31.5 °
43 %
0.9kmh
0 %
Dom
33 °
Lun
33 °
Mar
36 °
Mer
36 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2130)ultimora (1286)Video Adnkronos (457)sport (115)salute (88)Tecnologia (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati