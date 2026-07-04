Si ribalta con l’auto dopo lo scontro: 45enne in ospedale

PONSACCO – Pauroso incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi (4 luglio) lungo le strade della Valdera.

Intorno alle 14,30 una squadra dei vigili del fuoco di Pisa e i sanitari del 118 sono intervenuti d’urgenza in via Antonio Gramsci, nel centro abitato di Ponsacco, a seguito di un violento scontro che ha visto coinvolte due autovetture.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, l’impatto tra i due veicoli è stato così violento da provocare il ribaltamento di una delle auto, rimasta capovolta al centro della sede stradale. I vigili del fuoco hanno lavorato rapidamente per mettere in sicurezza i mezzi incidentati e collaborare con il personale medico nelle operazioni di soccorso.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato l’automedica di Pontedera e un’ambulanza della Misericordia. Ad avere la peggio è stato un uomo di 45 anni, che dopo le prime cure sul posto è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera per gli accertamenti del caso. È uscita praticamente incolume dall’abitacolo, invece, una donna di 64 anni coinvolta nel sinistro, che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

I rilievi stradali e la gestione della viabilità sono stati affidati agli agenti della polizia municipale.