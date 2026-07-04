Riecco Bebe Vio: esordio nei 100 metri ai Campionati italiani assoluti di atletica paralimpica Sport nazionale 4 Luglio 2026 13:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura — sport webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronossport Notizie correlate Sport nazionale Mondiali, Ciccio Graziani: “Possibile finale Argentina-Francia, e chissà che la Francia stavolta…” Sport nazionale Wesley sta per tornare: le tappe del rientro Sport nazionale World Skate Marathon per la prima volta a Napoli Sport nazionale Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) Sport nazionale Mondiali, oggi Francia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) Sport nazionale Wimbledon, oggi Berrettini-Dimitrov: orario, precedenti e dove vederla in tv Sport nazionale Wimbledon, Djokovic-Rinderknech finisce… con una doppia caduta Sport nazionale Fair Play Menarini, Zola: “Onorato del premio, se lavori correttamente risultati arrivano” Sport nazionale Fair play Menarini, Paltrinieri: “Mettere in primo piano una competizione sana” Sport nazionale Fair Play Menarini, Milito: “Trasmettere valori cosa più importante per uno sportivo” Sport nazionale Fair Play Menarini, Bebe Vio: “Estremamente orgogliosa per il lavoro con la Fondazione Art4Sport” Sport nazionale Kolo Muani vicino al ritorno alla Juventus Carica altri Firenze cielo sereno enter location 31.5 ° C 33.5 ° 31.4 ° 39 % 2.2kmh 0 % Sab 32 ° Dom 33 ° Lun 36 ° Mar 35 ° Mer 36 ° Ultimi articoli Sport nazionale Mondiali, Ciccio Graziani: “Possibile finale Argentina-Francia, e chissà che la Francia stavolta…” Primo Piano Sabotaggio sui binari alla vigilia di Natale, individuati i due presunti responsabili: il terrorismo non c’entra niente Sport nazionale Wesley sta per tornare: le tappe del rientro Politica Tanta gente all’inaugurazione della nuova sede regionale della Lega a Firenze Cultura ed Eventi Siena, attesa per il sorteggio verso il Palio dell’Assunta SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News World Skate Marathon per la prima volta a Napoli Video News La Russa: “Valorizzare ulteriormente ruolo dell’Italia nel Mediterraneo” Video News Fair play Menarini, Paltrinieri: “Mettere in primo piano una competizione sana” Video news Video News World Skate Marathon per la prima volta a Napoli Video News La Russa: “Valorizzare ulteriormente ruolo dell’Italia nel Mediterraneo” Video News Fair play Menarini, Paltrinieri: “Mettere in primo piano una competizione sana”