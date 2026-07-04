Siena, attesa per il sorteggio verso il Palio dell’Assunta

SIENA – Con l’annuncio al pubblico attraverso gli squilli dei Trombetti di Palazzo, domani (5 luglio) alle 19 inizieranno le operazioni di sorteggio per il Palio del 16 agosto 2026. Le bandiere delle Contrade estratte a sorte verranno esposte, a conclusione delle operazioni e sempre annunciate dagli squilli dei Trombetti, al primo piano del palazzo comunale e si aggiungeranno a quelle di Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice e Torre, che corrono di diritto la Carriera di agosto e le cui bandiere saranno esposte alle trifore del palazzo fin dal mattino.

Le operazioni di sorteggio inizieranno alle 19 all’interno di una sala del palazzo comunale alla presenza del sindaca di Siena Nicoletta Fabio, che avrà il compito di presiedere l’adunanza, e dei capitani delle diciassette Contrade, secondo gli articoli contenuti nel capitolo III (dal titolo Dei sorteggi preparatori e del mossiere) del regolamento per il palio.

Intanto il cavallo Entu De Petra Ulpu, che ieri (3 luglio), ha corso il Palio per la Contrada della Torre, è ricoverato presso la clinica veterinaria del Ceppo, in località Monteresi. Il castrone baio di sei anni è in buone condizioni e non ha riportato lesioni o fratture, bensì una ferita lacero contusa all’anteriore destro. Dopo l’immediato soccorso in pista attraverso l’ambulanza veterinaria predisposta dal Comune di Siena e il trasporto alla struttura del Ceppo, la commissione veterinaria del Palio ha effettuato una prima valutazione già ieri sera.

Ulteriori accertamenti sono stati effettuati questa mattina e hanno confermato la diagnosi.