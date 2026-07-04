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Mondiali, Ciccio Graziani: “Possibile finale Argentina-Francia, e chissà che la Francia stavolta…”

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Come vedo questi Mondiali? Purtroppo noi non ci siamo, e la negatività che ci portiamo dietro è che ci stiamo abituando a non esserci”. Parola di Ciccio Graziani, campione del mondo con la Nazionale italiana nell’82 e intervistato in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, dove oggi è protagonista di ‘Notti Mondiali’. Su quale potrebbe essere l’allenatore giusto per evitare all’Italia di mancare l’appuntamento col Mondiale anche fra quattro anni, l’ex calciatore e allenatore è tranchant: “Sono importanti le riforme, non i nomi. Puoi metterci chiunque: se chiami Pepe Guardiola e ti dice ok, vengo ad allenare la Nazionale italiana, poi però le scelte sono quelle, i calciatori sono quelli. Se continuiamo ad andare avanti che nella partita Udinese- Como c’è solo un calciatore italiano che è Zaniolo, siamo rovinati”, scandisce. E facendo una previsione sul possibile vincitore del trofeo 2026, Graziani azzarda un’ipotesi: “Io presumo, poi dopo magari ci sarà la sorpresa, che ci troviamo di nuovo davanti a un’Argentina -Francia. E chissà che magari la Francia stavolta non possa riportare a casa il trofeo…”. 

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