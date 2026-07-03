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Kolo Muani vicino al ritorno alla Juventus

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Dopo aver chiuso e ufficializzato l’affare Ekhator la Juventus prova ad accelerare per un altro colpo in entrata.
 

Nelle ultime ore, infatti, si sono registrati importanti passi in avanti per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, attaccante classe ’98 tornato al Paris Saint-Germain dopo il prestito al Tottenham. 

La Juventus vorrebbe chiudere l’affare Kolo Muani nei prossimi giorni in modo da consentire al giocatore di unirsi ai compagni entro il 13 luglio, giorno del raduno. 

Trovato l’accordo col Paris Saint-Germain sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. Resta da limare qualche dettaglio, ma le sensazioni sono più che positive: Luciano Spalletti potrà contare su Kolo Muani in vista della prossima stagione.  

Per Kolo Muani il ritorno alla Juventus significherebbe una seconda volta al Fantacalcio dopo gli 8 gol e l’assist della stagione 2024/2025, quando arrivò a gennaio, chiudendo l’annata con una fantamedia di 7,78 in 16 partite a voto.
 

Nell’ultima stagione di Euroleghe, invece, l’attaccante francese è andato a voto in ventitré occasioni con la maglia del Tottenham, fermandosi a un gol e un assist. 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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