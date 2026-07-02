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Wimbledon, il programma di oggi: da Djokovic a Sinner, i match di giornata e dove vederli

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Quinta giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, venerdì 3 luglio, torna in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner che giocherà sul campo numero 1 come secondo incontro a partire dalle 14 contro lo statunitense Jenson Brooksby. Giocherà sul centrale invece il sette volte campione a Londra, il serbo Novak Djokovic, opposto al francese Arthur Rinderknech. A seguire sul centrale toccherà alla numero 1 femminile la bielorussa Aryna Sabalenka contro la lettone Jelena Ostapenko.  

 

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon: 

CENTRE COURT 

Ore 14.30 Rinderknech-Djokovic  

a Sabalenka-Ostapenko 

a seguire Auger Aliassime-Zheng 

COURT 1 

Ore 14.00 Kasatkina-Osaka 

a seguire Sinner-Brooksby 

a seguire Liu-Gauff 

COURT 2 

Ore 12 Safiullin-Fonseca 

a seguire Pegula-Bouzas Maneiro 

a seguire Hurkacz-Paul 

COURT 3 

Ore 12 Bencic-Kalinskaya 

a seguire Struff-Medvedev 

a seguire Muchova-Sawangkaew 

COURT 12 

Ore 12 Alexandrova-Jovic  

a seguire Davidovich Fokina-Fucsovics 

COURT 18 

Ore 12 Jodar-Mochizuku 

a seguire Bartunkova-Krejcikova 

 

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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