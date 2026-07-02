Sport: Inaugurati a Guidonia il nuovo spazio Illumina e lo skatepark Collefiorito

(Adnkronos) – Sono stati inaugurati, con una grande festa partecipata da migliaia di bambini e ragazzi, lo Skate Park Guidonia in località Colle Fiorito e il nuovo spazio Illumina a Villalba (Roma), realizzati da Sport e Salute e finanziati dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Quelli appena inaugurati fanno parte del progetto Sport Illumina che prevede la realizzazione di 85 playground multifunzionali su tutto il territorio nazionale. Si tratta di luoghi rivalutati e restituiti alla cittadinanza come posti in cui fare comunità.

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