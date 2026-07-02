Maltempo improvviso nella notte: rinviato il Palio di Siena in programma oggi

SIENA – Esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico: rinviato il Palio del 2 luglio a causa delle avverse condizioni meteo, come previsto dall’articolo 90 del Regolamento per il Palio.

La pioggia scesa da ieri sera (1 luglio) fino a buona parte della mattinata di oggi rende impossibile lo svolgimento del Corteo Storico e della Carriera, che si terranno, meteo permettendo, con i medesimi orari, nella giornata di domani (3 luglio.) Alle 15.30 e alle 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle 17,15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle 17,20 l’ingresso in Ppazza del Campo del corteo storico. Alle 19,30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Dalle 16,30 alle 18,30 è possibile accedere alla parte interna della piazza, la cosiddetta ‘conchiglia’, fino al numero massimo consentito, esclusivamente da via Dupré.

“La tutela del Palio e dei cavalli è priorità assoluta: le condizione della pista non ci permettono di effettuare la Carriera”. Così la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha annunciato il rinvio.

“Rinviare è sempre una decisione difficile e sofferta – ha aggiunto il Sindaco – vorremmo sempre che fosse rispettato la scansione temporale secolare dei quattro giorni, Carriera compresa. Di fronte a tali precipitazioni, tra l’altro neppure così prevedibili, diventa necessario privilegiare la salvaguardia del Palio. Le valutazioni sono state fatte, come da Regolamento, attraverso la consultazione con gli uffici competenti, Deputati della Festa e dieci Capitani. Nonostante il grande lavoro dell’ufficio tecnico, tutte le componenti hanno convenuto sulla necessità di rinviare, date le condizioni del tufo, verificando i possibili interventi di sistemazione e visto il persistere dell’allerta meteo anche per le prossime ore. Gli operai comunali, come sempre, proseguiranno nel lavoro di cura e manutenzione, nella speranza che non ci siano più precipitazioni, tutta la macchina del Comune e delle Contrade, anche per il Corteo Storico, non subisca ulteriori stop e si possa correre nella giornata di domani”.

Fin dalle prime ore del mattino di oggi, i tecnici comunali hanno effettuato le valutazioni sulla pista, visto il maltempo delle ultime ore. Viste le avverse condizioni meteorologiche e tramite specifica ordinanza il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, udito in proposito il parere del dirigente della Direzione opere pubbliche e Pnrr e dei deputati della Festa e visto il Regolamento per il Palio (l’articolo 53) ha disposto di sopprimere la sesta prova di questa mattina.

Ulteriori valutazioni sono state effettuate nel corso della mattinata. L’ultima verifica è stata effettuata alle 12.45, si è convenuto sull’impraticabilità della pista. La sindaca ha quindi applicato l’articolo 90 del regolamento per il Palio, disponendo dunque il rinvio della Carriera a domani (3 luglio).

“Fino alla giornata di oggi – ha poi proseguito il Sindaco – posso dirmi soddisfatta dell’andamento della Festa. Il percorso effettuato attraverso il Protocollo Equino ha portato i Capitani a poter scegliere su un buon gruppo di cavalli sani, grazie anche al passaggio delle previsite alla clinica del Ceppo”.

“Al di là del maltempo – ha aggiunto Nicoletta Fabio – l’amministrazione comunale ha ancora una volta dimostrato di poter disporre di grandi professionalità messe a disposizione per l’identità culturale e la difesa del Palio. Ho avuto modo di sottolineare in altre occasioni, per esempio durante la presentazione del Drappellone di Ismaele Nones, come il Palio debba essere un momento di massima coesione cittadina, quella forza identitaria che genera armonia e coesione comunitaria. È questo lo spirito che mi auguro continui a guidare tutti noi. Il confronto, anche quando nasce da opinioni diverse, è sempre legittimo e rappresenta una ricchezza. Ma perché sia davvero costruttivo, deve fondarsi su un principio irrinunciabile: il rispetto delle persone. Solo così il dibattito può contribuire a rafforzare, anziché dividere, la nostra comunità”.

“È stato come sempre allestito un puntuale piano di sicurezza coordinato con la Prefettura – ha spiegato ancora la sindaca di Siena -, che prevede un controllo intensificato del territorio sia dentro che fuori il centro storico, incluse le zone non direttamente interessate dalla manifestazione. Il Comune di Siena dedica grande attenzione a tutti gli aspetti organizzativi, non ultimo quello relativo alle nuove infrastrutture di piazza, come i nuovi parapetti in acciaio decorati e posizionati davanti al palazzo comunale o i defibrillatori di ultima tecnologia utilizzati in piazza per i giorni di Palio in sinergia grazie al lavoro dell’unità operativa del 118”.

“La pioggia – ha concluso il Sindaco – ci ha privato della giornata di oggi, ma non influirà sulla storia e sull’identità cultura di una città, che trionferà ancora una volta immortale, come amava sottolineare sempre Silvio Gigli”.