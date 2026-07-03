Precipita ultraleggero in fase di decollo, muore il pilota

CASTIGLION FIORENTINO – Grave incidente aereo nei cieli della Toscana alle prime ore di oggi (3 luglio). Un ultraleggero è precipitato nella zona dell’avio superficie di Castiglion Fiorentino, nell’aretino, provocando la morte del pilota di 57 anni.

L’allarme alla rete regionale dell’emergenza-urgenza è giunto poco dopo le 6,40, quando è arrivata la segnalazione dell’incidente in fase di decollo del mezzo aereo, attivando immediatamente il protocollo per i disastri aerei leggeri lungo la strada provinciale 25. La macchina dei soccorsi della Asl Toscana Sud Est si è mobilitata con l’automedica de La Fratta e i mezzi della Misericordia locale. Il pilota era incarcerato nel velivolo ed è stato estratto ormai cadavere dai vigili del fuoco.

Sul luogo del disastro sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per la prevenzione incendi e la messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri che dovranno ora informare l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per le indagini tecniche sull’avaria o sull’errore umano che ha causato la tragedia.