Tanti ospiti vip per il palio del 2 luglio: dal comandante generale dei carabinieri al sindaco di Toledo

SIENA – Il Comune di Siena, in occasione del palio del 2 luglio ospiterà alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico per assistere al corteo storico e alla Carriera.

Fra gli ospiti che hanno dato conferma ci saranno il sottosegretario al ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Patrizio Giacomo La Pietra, il vicesindaco di Roma Pierluigi Sanna, il direttore per l’ippica Masaf, Remo Chiodi, il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, il sindaco di Toledo, Carlos Velazquez Romo, l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, l’attrice Giulia Di Quilio, l’ambasciatore del granducato del Lussemburgo a Roma, Christophe Schitz, il console generale Usa, Daniela Ballard, il console onorario dell’Uzbekistan, Leonardo Comucci, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Longo e il presidente di Sviluppo Industriale, Domenico Tudini.