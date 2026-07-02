28.3 C
Firenze
giovedì 2 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Matteo Renzi: “Faremo di tutto per evitare una Meloni o un Vannacci al Quirinale”

Il senatore toscano leader di Italia Viva: "Lavoriamo per un’alleanza di centrosinistra più moderata e meno ideologica rispetto al solo campo largo e al “blocco unico" Avs-PD-Cinque Stelle". Petizione preferenze legge elettorale

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Matteo Renzi:
(Foto Fb Italia Viva Toscana)
1 ' di lettura

Politiche 2027, Matteo Renzi scrive sulla sua enews di giovedì 2 luglio rispetto all’ipotesi Giorgia Meloni presidente della Repubblica: “Qualcuno ha detto: questa è una mossa eversiva. Io non sono d’accordo. Si tratta infatti di una mossa politicamente del tutto legittima. Ma è altrettanto legittimo (e nostro dovere) contrastare questo disegno. Nella testa di Giorgia il gioco è semplice: non riuscendo a fare nessuna riforma, e sicuramente non il presidenzialismo, Meloni vuole farsi eleggere Presidente dal Parlamento per governare dal Colle“.

Poi il senatore toscano fondatore e leader di Italia Viva, partito promotore di una petizione per le preferenze nella legge elettorale: “Non credo che gli italiani si meritino altri cinque anni di questa destra a Palazzo Chigi, ma sicuramente non si meritano sette anni di questa destra al Quirinale. Quel Palazzo richiede equilibrio, rispetto delle Istituzioni, capacità di unire. Per questo siamo stati orgogliosi di aver eletto Sergio Mattarella, per questo faremo di tutto per evitare una Giorgia Meloni (o un Vannacci) al Colle”.

Quindi Renzi punta il dito sulla coalizione di centrosinistra. Rispetto alla quale poche settimane fa gli stessi Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli pubblicarono via social la foto diventata virale con loro quattro al tavolo di un ristorante. Senza Renzi.

“Ecco perché noi lavoriamo per un’alleanza di centrosinistra più moderata e meno ideologica rispetto al solo campo largo e al “blocco unico” Avs-PD-Cinque Stelle. Come Italia Viva – Casa Riformista portiamo idee su tasse, sicurezza, stipendi, cultura, sanità, cura del territorio. E soprattutto sull’innovazione che non può essere percepita solo come un pericolo. Italia Viva – Casa Riformista offre uno spazio a chi vuole fermare l’incubo di ministri come Urso e Salvini ma con idee riformiste. Se il programma dell’alternativa è quello della sinistra-sinistra, magari sulla linea Fiom-Fatto Quotidiano, è evidente che la Meloni si prende prima Palazzo Chigi e poi il Quirinale. Se c’è qualcuno che vuole regalarle la vittoria, prego, si accomodi: noi no”.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
28.3 ° C
28.7 °
28.1 °
55 %
6.7kmh
23 %
Gio
28 °
Ven
36 °
Sab
34 °
Dom
35 °
Lun
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2287)ultimora (1362)Video Adnkronos (515)sport (106)salute (100)Tecnologia (71)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati