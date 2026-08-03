Tajani a La Versiliana su Ceuta e stop Schengen con Spagna: “Verifichiamo chi arriva. C’è un ritorno dell’Isis”

Antonio Tajani ospite a La Versiliana a Marina di Pietrasanta è intervenuto a margine della rassegna su Ceuta e sulla sospensione del governo Meloni a Schengen con Spagna Intervistato da Nicola Compagnani per In Onda, il programma La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, il vicepremier ministro degli Esteri Tajani nonché leader di Forza Italia alla domanda su un arrivo da Ceuta in aereo: “Possono arrivare attraverso la Spagna. Verifichiamo chi arriva. È un momento particolare. Ricordiamo che c’è stato un attentato in Germania. C’è un ritorno dell’Isis, dobbiamo prevenire ed evitare che accada questo. Anzi, il fatto di aver detto che facciamo controlli alla frontiera previene la possibilità che qualcuno possa essere tentato a venire in Italia”. Tajani a Marina di Pietrasanta è stato ospite de La Versiliana con la conduzione di Antonio Preziosi, direttore Tg2, domenica 2 agosto. Presenti, tra gli altri, la deputata toscana Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale Forza Italia, Alberto Stefano Giovannetti, sindaco di Pietrasanta, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto.

Antonio Tajani nell’intervista a margine del Festival la Versiliana a Marina di Pietrasanta, nell’intervista a margine del Festival la Versiliana a Marina di Pietrasanta, qui il video dell’intervista. Sui risultati della sospensione di Schengen con la Spagna da parte del Governo Meloni: “Non ci sono dei risultati. Stiamo verificando con il controllo dei passaporti se ci sono persone che non possono entrare in Italia”.

E’ stato trovato qualcuno che non poteva entrare, qualcuno che proveniva da Ceuta, è stato chiesto al vicepremier Tajani. E Tajani: “No. Fino adesso, non ci risultano. Io mi auguro che non ci sia nessuno, però è importante controllare, come stiamo facendo, come abbiamo fatto con il confine con la Slovenia”.

Poi a Tajani è stato chiesto quale sia il confine con la Spagna.

“ll confine con la Spagna è il confine marittimo e il confine aeroportuale. C’è chi arriva in nave e chi arriva in aereo”.