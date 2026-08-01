Con Piccoli e Kean la Fiorentina rimonta due gol nel test con il Real Madrid

Real Madrid – Fiorentiona 2-2

REAL MADRID: Lunin; Alexander-Arnold, Martinez, Rivas, Carreras; Valverde (39’st Lacosta 84′), Camavinga; Dumfries (32’st Yanez), Guler (41’st Fati), Ciria (19’st Cestero); Endrick (32’st Espi). All.: Mourinho

FIORENTINA: De Gea (1’st Christensen); Jimenez (12’st Dodò), Dragusin, Viery, Ranieri (33’st Valdepenas); Oulai (12’st Fagioli), Ndour (33’st Fortini), Mandragora (39’st Deli); Atta (39’st Croci 84′); Piccoli (12’st Kean), Gudmundsson (25’st Fabbian 70′). All.: Grosso

RETI: 12’pt Endrick, 22’pt Ciria, 41’pt Piccoli, 13’st Kean

NOTE: Ammoniti Gudmundsson, Endrick

KLAGENFURT – Grande prova d’orgoglio e di carattere per la Fiorentina che, nell’amichevole di lusso in terra spagnola, rimonta da due gol di svantaggio e strappa un ottimo 2-2 contro il Real Madrid.

Il match si apre subito in salita per i viola di Grosso, schiacciati dalla partenza aggressiva dei padroni di casa. Al 12′ è Endrick a sbloccare il punteggio, sfruttando al meglio una travolgente galoppata sulla corsia di sinistra di Carreras e trafiggendo De Gea con un diagonale di sinistro sul secondo palo. Il raddoppio dei Blancos non tarda ad arrivare: al 22′ Camavinga spacca in due il centrocampo gigliato e serve a Ciria il pallone che vale il 2-0.

La Fiorentina soffre la pressione madrilena ma ha il merito di rimanere aggrappata alla partita e, proprio allo scadere della prima frazione (41′), trova la fiammata che riapre i giochi con Roberto Piccoli, lesto a concretizzare la prima vera occasione viola dopo un primo tempo di marca merengue.

Nella ripresa la musica cambia completamente. Grosso inserisce Christensen tra i pali per De Gea e la squadra entra in campo con un piglio decisamente più intraprendente, sfiorando a più riprese il pareggio prima con Gudmundsson e poi con una punizione dal limite di Mandragora. La svolta decisiva arriva al 57′ con una tripla sostituzione che stravolge l’attacco: dentro Kean, Dodò e Fagioli. Passano appena sessanta secondi e il duo dei nuovi entrati confeziona il gol del pari: splendida pennellata di Fagioli in area per Kean, che svetta di testa anticipando il diretto marcatore e batte Lunin per il definitivo 2-2.

Nel finale le due panchine attingono a piene mani alle riserve con una fitta serie di cambi, ma il risultato non cambia più. Un test estivo dal sapore dolce per la Fiorentina, capace di mostrare personalità e reattività di fronte a un avversario di primissimo ordine.