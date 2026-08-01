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Festa U pioniera di campo largo al via, sindaca Alberta Ticciati: “La prima e a oggi l’unica organizzata da forze del centrosinistra”

A Venturina Terme terza edizione della kermesse targata Pd, M5S, Avs, +Europa, civismo. Attesi, tra gli altri, Giani, Nardella, Falchi, Galletti, Zingaretti, Orlando, Scotto

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Festa U pioniera di campo largo al via, sindaca Alberta Ticciati:
Nella foto, sindaca Ticciati, a destra, con Giani e Schlein (Foto Fb Alberta Ticciati)
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A Venturina Terme, Comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, in scena fino al 9 agosto la terza edizione di ‘Festa U. Uniti per un nuovo centrosinistra’.
Terza edizione di quella che una volta era la Festa de l’Unità, ma dal 2024 è diventata Festa U, prima kermesse di campo largo.
Targata Pd, M5S, Avs, +Europa, civismo, con la lista di Campiglia Agorà.
Di fatto anticipando Festa U sia la coalizione con cui Eugenio Giani è stato confermato in ottobre 2025 presidente della Regione Toscana insieme a Casa Riformista di Matteo Renzi, leader di Italia Viva.
Sia la coalizione a cui la segretaria Pd Elly Schlein sta lavorando con Giuseppe Conte, leader M5S, Fratoianni e Bonelli, leader di Avs, per le politiche 2027.
Una kermesse antesignana di campo largo che parte nel 2024, anno di amministrative in cui Alberta Ticciati, Pd, è stata confermata sindaca di Campiglia Marittima con un progetto politico di campo largo.
Sindaca Alberta Ticciati: “La prima e, ancora oggi, l’unica Festa organizzata dalle forze politiche del centrosinistra. Una soddisfazione e anche una grande opportunità, quella di mettere a disposizione un terreno di scambio, dialogo e costruzione che può essere da stimolo del dibattito pubblico e politico”.
Protagonisti di Festa U, qui il programma, tra gli altri, Eugenio Giani, la vicepresidente Regione Toscana Mia Diop, i consiglieri regionali M5S Irene Galletti e Luca Rossi Romanelli, l’ex ministro del lavoro Andrea Orlando, gli europarlamentari Pd Dario Nardella e Nicola Zingaretti, la presidente Provincia di Livorno Sandra Scarpellini, sindaca Castagneto Carducci.
I consiglieri regionali Lorenzo Falchi e Diletta Fallani, AVS, Alessandro Franchi, Gianni Lorenzetti, Pd.
I deputati Pd Emiliano Fossi, Arturo Scotto, Andrea Quartini, M5S. Igor Taruffi, responsabile organizzazione nazionale Pd.
Francesca Fabbiani, coordinatrice provinciale M5S, Mario Settino, M5S, vicesindaco Rosignano Marittimo.
Dario Danti, segretario regionale SI, Riccardo Nocchi, segreteria nazionale +Europa.

 

© Riproduzione riservata

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