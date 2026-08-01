Festa U pioniera di campo largo al via, sindaca Alberta Ticciati: “La prima e a oggi l’unica organizzata da forze del centrosinistra”

A Venturina Terme, Comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, in scena fino al 9 agosto la terza edizione di ‘Festa U. Uniti per un nuovo centrosinistra’. Terza edizione di quella che una volta era la Festa de l’Unità, ma dal 2024 è diventata Festa U, prima kermesse di campo largo. Targata Pd, M5S, Avs, +Europa, civismo, con la lista di Campiglia Agorà. anticipando Festa U sia la coalizione con cui Eugenio Giani è stato confermato in ottobre 2025 presidente della Regione Toscana insieme a Casa Riformista di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Di fattoè stato confermato in ottobre 2025 presidente della Regione Toscana insieme a Giuseppe Conte, leader M5S, Fratoianni e Bonelli, leader di Avs, per le politiche 2027. Sia la coalizione a cui la segretaria Pd Elly Schlein sta lavorando con Una kermesse antesignana di campo largo che parte nel 2024, anno di amministrative in cui Alberta Ticciati, Pd, è stata confermata sindaca di Campiglia Marittima con un progetto politico di campo largo.

Sindaca Alberta Ticciati: “La prima e, ancora oggi, l’unica Festa organizzata dalle forze politiche del centrosinistra. Una soddisfazione e anche una grande opportunità, quella di mettere a disposizione un terreno di scambio, dialogo e costruzione che può essere da stimolo del dibattito pubblico e politico”.