Resta schiacciato mentre lavora a un impianto fotovoltaico: grave operaio

POMARANCE – Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio a Larderello, lungo la strada regionale 439, all’interno del cantiere per la realizzazione di un impianto fotovoltaico situato in un’area esterna rispetto alla centrale geotermoelettrica Enel, con cui non ha alcun collegamento.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un operaio di 35 anni è rimasto vittima di un serio trauma da schiacciamento mentre era intento a svolgere le proprie mansioni operative.

Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono giunti tempestivamente l’automedica di Castelnuovo Val di Cecina e l’ambulanza della Misericordia di Pomarance, affiancate dai Vigili del Fuoco per le complesse operazioni di messa in sicurezza dell’area di lavoro. Valutate le condizioni critiche del 35enne, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che ha provveduto al trasporto d’urgenza dell’operaio in codice rosso verso l’ospedale Le Scotte di Siena.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’infortunio e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati affidati ai carabinieri, giunti sul cantiere insieme al personale competente.