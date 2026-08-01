36.4 C
Firenze
sabato 1 Agosto 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Incendio lungo la strada provinciale Castiglione-Punta Ala

In azione un elicottero dell'organizzazione Regionale Aib, le squadre del Comune di Scarlino e del volontariato e i vigili del fuoco

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Incendio sulla strada Castiglione della Pescaia - Punta Ala (foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sotto controllo ed in fase di bonifica l’incendio che è scoppiato intorno alle 12 di oggi (1 agosto) lungo la strada provinciale Castiglione-Punta Ala.

Tempestivo l’intervento di un elicottero dell’organizzazione Regionale Aib, delle squadre del Comune di Scarlino e del volontariato coordinate dal direttore delle operazioni  del Comune di Scarlino che hanno operato con il supporto di due squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme, che hanno interessato una superficie di 0,5 ettari di bosco e si sono sviluppate al margine della strada provinciale, provocando rallentamenti alla viabilità. Le operazioni di spegnimento sono iniziate dopo le ore 12. Al momento il fronte di fiamma non è più attivo ed elicottero e squadre sono impegnate nelle operazioni di bonifica.

La raccomandazione è di evitare operazioni in campagna aperta che prevedano l’uso di apparecchi con fiamma libera o che possono generare scintille nonché il rispetto del divieto assoluto di abbruciamento in vigore dallo scorso 13 giugno fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe.
 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
36.4 ° C
38.2 °
35.6 °
37 %
2.2kmh
6 %
Sab
36 °
Dom
35 °
Lun
40 °
Mar
40 °
Mer
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1455)ultimora (936)Video Adnkronos (242)Tecnologia (71)sport (66)salute (57)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati