Incendio lungo la strada provinciale Castiglione-Punta Ala

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sotto controllo ed in fase di bonifica l’incendio che è scoppiato intorno alle 12 di oggi (1 agosto) lungo la strada provinciale Castiglione-Punta Ala.

Tempestivo l’intervento di un elicottero dell’organizzazione Regionale Aib, delle squadre del Comune di Scarlino e del volontariato coordinate dal direttore delle operazioni del Comune di Scarlino che hanno operato con il supporto di due squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme, che hanno interessato una superficie di 0,5 ettari di bosco e si sono sviluppate al margine della strada provinciale, provocando rallentamenti alla viabilità. Le operazioni di spegnimento sono iniziate dopo le ore 12. Al momento il fronte di fiamma non è più attivo ed elicottero e squadre sono impegnate nelle operazioni di bonifica.

La raccomandazione è di evitare operazioni in campagna aperta che prevedano l’uso di apparecchi con fiamma libera o che possono generare scintille nonché il rispetto del divieto assoluto di abbruciamento in vigore dallo scorso 13 giugno fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe.

