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Cade dalla moto nella zona del passo del Lagastrello: 40enne in ospedale

Per le gravi lesioni si è sollevato l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato il centauro all'ospedale pisano di Cisanello

Cronaca
REDAZIONE
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(Foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

COMANO – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 74 a Comano, nei pressi del Passo del Lagastrello.

La chiamata di emergenza alla centrale del 118 è scattata intorno alle 17,23 a seguito della caduta di un centauro di circa 40 anni. La dinamica del sinistro è al vaglio, ma l’impatto ha procurato al motociclista lesioni particolarmente serie e un quadro di politrauma.

Sul posto sono tempestivamente giunte l’automedica e un’ambulanza per prestare le prime cure e stabilizzare il ferito. Vista la gravità delle condizioni cliniche, i sanitari hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso Pegaso, a bordo del quale il quarantenne è stato trasferito d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

© Riproduzione riservata

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