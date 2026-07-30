Soccorso un cavallo caduto e finito accidentalmente nel letto del torrente Levisone

SCARPERIA SAN PIERO – I vigili del fuoco del istaccamento di Borgo San Lorenzo, sono intervenuti alle 9,10 nel comune di Scarperia in via San Clemente, per il soccorso ad un cavallo caduto e finito accidentalmente nel letto del torrente Levisone.

I vigili del fuoco intervenuti con la squadra di terra e con l’elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna, hanno posizionato delle fasce e delle corde per imbracare il quadrupede, che è stato poi collegato al gancio baricentrico dell’elicottero ed è stato trasportato dal torrente al vicino campo.

Nel frattempo è stato rintracciato un veterinario che è giunto sul posto per le cure dell’animale.