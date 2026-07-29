Zelensky: “Putin perde 30.000 soldati al mese”, da Mosca mandato di arresto al Ceo di Telegram – Not Video News 29 Luglio 2026 16:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rottamazione quinquies, entro il 31 luglio la prima o unica rata Video News L’Italia valuta quanti fondi Safe usare per la Difesa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “La circolarità al centro del nuovo Regolamento europeo sugli Video News Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo” Video News Cinema e sport, così Conai promuove la cultura del riciclo tra i giovani Video News Caldo record con l’anticiclone africano e le temperature si impennano Video News Semestre da primato per la logistica di Poste Italiane Video News Rotocalco n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Giornata mondiale epatiti virali, Di Gennaro (UniBa) ‘migranti e rifugiati più vulnerabili’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 26.8 ° C 27.2 ° 23.7 ° 52 % 1.3kmh 0 % Gio 37 ° Ven 41 ° Sab 38 ° Dom 41 ° Lun 27 ° Ultimi articoli Sport Arezzo ko nel test con l’Albinoleffe dopo un primo tempo deciso dal rigore di Cianci Primo Piano Fiorentina, vittoria nel test con il Watford nella serata dell’amarcord con Bove Cronaca In fiamme terreni incolti e una porzione di bosco a Manciano Sport Emma Gallorini dopo l’esordio agli Assoluti: “C’è rammarico, potevo fare di più” Cronaca Muore annegato dopo un tuffo nelle acque del torrente Lima SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rottamazione quinquies, entro il 31 luglio la prima o unica rata Video News L’Italia valuta quanti fondi Safe usare per la Difesa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026 Video news Video News Rottamazione quinquies, entro il 31 luglio la prima o unica rata Video News L’Italia valuta quanti fondi Safe usare per la Difesa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026