L’Italia valuta quanti fondi Safe usare per la Difesa – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News 29 Luglio 2026 16:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “La circolarità al centro del nuovo Regolamento europeo sugli Video News Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo” Video News Cinema e sport, così Conai promuove la cultura del riciclo tra i giovani Video News Caldo record con l’anticiclone africano e le temperature si impennano Video News Semestre da primato per la logistica di Poste Italiane Video News Rotocalco n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Giornata mondiale epatiti virali, Di Gennaro (UniBa) ‘migranti e rifugiati più vulnerabili’ Video News L’Europa brucia e il fuoco comincia a fabbricarsi il meteo Video News In Ucraina +37% vittime civili, Kiev verso nuove proteste – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37.1 ° C 38.2 ° 35.5 ° 29 % 0.9kmh 0 % Mer 37 ° Gio 37 ° Ven 41 ° Sab 38 ° Dom 41 ° Ultimi articoli Tecnologia Pokémon Pokopia, la Parte 1 del Pass di espansione arriva il 5 agosto Tecnologia Scoperto il meccanismo con cui le cellule disattivano i loro interruttori Tecnologia Digitalizzazione PMI europee tra divario digitale e spinta dell’intelligenza artificiale Salute e Benessere Bellezza, mappa del ‘ritocco abusivo’, dai medici estetici la checklist per difendersi Sport nazionale Sei giorni tra film e sport, grande successo per il Football & Sport Film Festival ad Arezzo SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video news Video News Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr