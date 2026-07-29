Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026 Video News 29 Luglio 2026 12:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “La circolarità al centro del nuovo Regolamento europeo sugli Video News Imballaggi, Conai: “Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo” Video News Cinema e sport, così Conai promuove la cultura del riciclo tra i giovani Video News Caldo record con l’anticiclone africano e le temperature si impennano Video News Semestre da primato per la logistica di Poste Italiane Video News Rotocalco n° 30 del 29 luglio 2026 Video News Giornata mondiale epatiti virali, Di Gennaro (UniBa) ‘migranti e rifugiati più vulnerabili’ Video News L’Europa brucia e il fuoco comincia a fabbricarsi il meteo Video News In Ucraina +37% vittime civili, Kiev verso nuove proteste – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Natalità, oltre 6 italiani su 10 rinunciano ad avere figli per motivi economici e sociali Carica altri Firenze cielo sereno enter location 35.4 ° C 36.7 ° 33.6 ° 37 % 0.9kmh 0 % Mer 35 ° Gio 37 ° Ven 41 ° Sab 38 ° Dom 41 ° Ultimi articoli Primo Piano Picchiano il compagno di scuola e postano il video sul web: 4 minorenni denunciati dalla polizia Sport nazionale Juve, Yildiz e Zhegrova verso il pieno recupero Sport nazionale Conferenza di presentazione di Mancini a pagamento per le tv, perplessità di Ussi e stampa romana Finanza Mps-Banco Bpm, consiglieri di minoranza contro Lovaglio: Consob valuta una possibile manipolazione del mercato Sport nazionale EUG Salerno 2026, l’Europa dello sport universitario parla campano SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “La circolarità al centro del nuovo Regolamento europeo sugli Video news Video News Sostenibilità, dal 12/8 il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi in plastica: cosa cambia Video News Imballaggi, Conai accanto alle aziende che devono adeguarsi al nuovo Ppwr Video News Sostenibilità, Fontana (Conai): “La circolarità al centro del nuovo Regolamento europeo sugli