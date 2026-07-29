Picchiano il compagno di scuola e postano il video sul web: 4 minorenni denunciati dalla polizia

EMPOLI – Episodi di violenza e bullismo al termine delle lezioni nei pressi di un istituto scolastico di Empoli: la polizia ha identificato e denunciato uattro giovani studenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ritenuti responsabili di un’aggressione in gruppo ai danni di un coetaneo.

Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze, sono scattate a seguito di una dettagliata relazione inviata al commissariato di pubblica sicurezza di Empoli dai docenti del plesso. Gli insegnanti avevano infatti segnalato frequenti tensioni e litigi tra alunni, esplosi sia all’interno sia all’esterno della struttura, culminati in episodi di vera e propria violenza. In particolare, al culmine di una di queste liti, uno studente era stato accerchiato e brutalmente colpito con calci e pugni da un gruppo di circa cinque coetanei.

Gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato empolese si sono messi subito al lavoro per far luce sull’episodio, rintracciando anche un filmato dell’aggressione che era stato diffuso sul web. L’accurata analisi dei fotogrammi estrapolati dal video, unita all’ascolto di numerosi testimoni che avevano assistito alla scena, ha consentito ai poliziotti di dare un nome e un volto ai presunti responsabili. Per i quattro minori, italiani e marocchini, è scattata la denuncia alla procura minorile con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso.