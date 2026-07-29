Apple rilascia iOS 26.6 per iPhone, tutte le novità

(Adnkronos) – Apple ha rilasciato ufficialmente iOS 26.6 per iPhone. Rispetto a iOS 26.4 e iOS 26.5, l’aggiornamento introduce meno funzioni inedite, ma porta con sé correzioni di bug rilevanti, aggiornamenti di sicurezza e un lavoro preparatorio in vista di iOS 27. È disponibile da subito per tutti i modelli compatibili e si installa dall’app Impostazioni, alla voce Generali e poi Aggiornamento Software, con la possibilità di procedere immediatamente o lasciare che il dispositivo si aggiorni automaticamente durante la notte.

Nelle note di rilascio, Apple descrive l’update come un pacchetto di correzioni di bug e di sicurezza che ottimizza anche l’indice di Spotlight in preparazione a iOS 27. Sul fronte sicurezza, Apple ha risolto oltre 75 vulnerabilità corrette con questa versione, valide sia per iPhone sia per iPad.

La novità più significativa di iOS 26.6, pur restando invisibile all’utente medio, riguarda l’ottimizzazione dell’indice di Spotlight. iOS 27, atteso in autunno, porterà con sé un aggiornamento sostanziale di Spotlight e Siri, entrambi dipendenti da un’indicizzazione approfondita dei contenuti presenti sul dispositivo. Durante la fase beta di iOS 27, alcuni tester hanno riscontrato che questo processo in background poteva richiedere anche una settimana o più. Avviando parte di questo lavoro già con iOS 26.6, Apple punta a rendere più fluido il passaggio alla nuova versione quando arriverà.

Tra le modifiche minori compare un nuovo avviso legato ai contatti bloccati. iOS impone da tempo un limite al numero di contatti che è possibile bloccare, ma finora non forniva alcuna spiegazione chiara quando tale soglia veniva raggiunta. Con iOS 26.6 viene introdotto un messaggio dedicato, che informa l’utente del raggiungimento del limite e lo invita a rimuovere un contatto già bloccato prima di aggiungerne uno nuovo.

Durante il ciclo beta è inoltre emerso, dall’analisi del codice, che Apple sta lavorando a una funzione di sicurezza pensata per contrastare lo scippo del telefono: il sistema dovrebbe riconoscere quando un iPhone sbloccato viene sottratto con un gesto brusco e bloccarlo automaticamente. La funzione è presente nel codice di iOS 26.6, ma non risulta ancora attiva in questa release: Apple potrebbe abilitarla in un aggiornamento successivo.

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