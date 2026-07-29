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Firenze, anche la municipale contro lo spaccio: arrestato un pusher

In zona Cure aveva in tasca oltre 12 grammi di eroina e 300 euro ritenuti il probabile provento dell’attività illecita

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Polizia municipale Firenze
(foto Comune di Firenze)
1 ' di lettura

FIRENZE – Continuano i controlli della polizia municipale di Firenze contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Qualche giorno fa gli agenti del reparto antidegrado sono intervenuti nella zona di piazza delle Cure dove stavano svolgendo un servizio mirato in abiti civili. Dopo aver osservato i movimenti di un presunto spacciatore gli agenti sono entrati in azione al momento il cui questi ha ceduto ad un’altra persona un involucro in cambio di denaro. Fermato l’acquirente, è stato trovato in possesso del pacchettino con oltre 12 grammi di droga poi risultata dalle analisi eroina. Contestualmente gli agenti hanno rintracciato e bloccato il presunto pusher, che aveva in tasca 300 euro probabile provento dell’attività illecita. Droga e denaro sono stati sequestrati. L’uomo, risultato già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tribunale di Firenze ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Firenze.

“Questo arresto conferma l’efficacia del lavoro quotidiano del reparto antidegrado e di tutta la oolizia municipale per contrastare lo spaccio nelle aree più sensibili della città – dichiara l’assessore alla sicurezza urrbana e polizia municipale Andrea Giorgio -. Continueremo a garantire un controllo del territorio costante e mirato, con particolare attenzione alle zone segnalate dai cittadini perché la sicurezza dei nostri quartieri è una priorità per l’amministrazione”.

© Riproduzione riservata

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