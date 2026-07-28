Superlavoro per Pegaso nell’Aretino: due feriti in un incidente sul lavoro nello scontro in moto

AREZZO – Mattinata intensa per i soccorsi nell’Aretino, dove i sanitari del 118 sono dovuti intervenire a breve distanza di tempo l’uno dall’altro per due distinti eventi che hanno richiesto l’attivazione dell’elisoccorso e il trasporto di due feriti negli ospedali di riferimento regionale.

Il primo allarme è scattato intorno alle 11,05 a Bibbiena, in località Bellavista, per un incidente sul lavoro. Ad avere la peggio è stato un uomo di 57 anni, soccorso dai sanitari dell’automedica India di Bibbiena e successivamente trasferito in codice 2 all’ospedale di Careggi a Firenze a bordo dell’elicottero Pegaso 1. Oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i tecnici del Pissl per eseguire i rilievi sulle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Poco dopo, alle 11,40, una nuova chiamata d’emergenza ha mobilitato i soccorsi lungo la strada provinciale di Civitella, nel territorio comunale di Civitella in Valdichiana, a causa di uno scontro motociclistico. Un centauro di 52 anni ha riportato traumi che hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2, con il quale il paziente è stato trasportato in codice giallo al policlinico Le Scotte di Siena. Sul luogo del sinistro hanno operato l’equipaggio India di Monte San Savino, i carabinieri per la gestione del traffico e i rilievi del caso, e le squadre dei vigili del fuoco.