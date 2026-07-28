Interventi da 500mila euro contro l’erosione costiera a Marina di Pisa

PISA – Oltre 500 mila euro per la difesa della costa, la manutenzione delle scogliere e la sistemazione delle spiagge di Marina di Pisa. È il piano di interventi messo in campo dal Comune di Pisa negli ultimi mesi in vista della stagione estiva, con il contributo della Regione Toscana.

Domani (29 luglio) termineranno i lavori di manutenzione straordinaria e riprofilatura della Cella Milano, il tratto di scogliere sommerse situato tra Marina di Pisa e Tirrenia. È già stata completata, invece, la prima fase degli interventi di manutenzione delle scogliere emerse nel tratto compreso tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa, a Marina di Pisa, in un’area demaniale priva di stabilimenti balneari. Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno sono stati realizzati anche i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, nel tratto compreso tra piazza Baleari e poco prima di piazza Sardegna, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità delle aree di spiaggia in vista della stagione estiva.

“La tutela del litorale è un impegno costante dell’amministrazione comunale – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – Ogni anno il Comune mette in campo risorse importanti per la manutenzione delle spiagge e delle opere di difesa costiera, interventi che, grazie al cofinanziamento della Regione Toscana, consentono di realizzare opere fondamentali per la sicurezza della costa e la salvaguardia del territorio e che valgono complessivamente centinaia di migliaia di euro. Anche quest’anno, con una precisa programmazione, siamo intervenuti nei tempi previsti per garantire spiagge pienamente fruibili all’avvio della stagione estiva e, parallelamente, abbiamo pianificato e realizzato opere strategiche per contrastare l’erosione, proteggere l’abitato e tutelare gli stabilimenti balneari. Abbiamo lavorato affinché i cantieri fossero organizzati in modo da ridurre al minimo l’impatto sulla vita del lungomare e sulle attività economiche, garantendo la convivenza tra lavori, turismo e fruizione delle spiagge durante tutta la stagione estiva. A questo si aggiungono gli interventi sui servizi, come l’affidamento dei presidi di sicurezza nelle spiagge libere di Marina di Pisa: un ulteriore tassello di un impegno complessivo per un litorale più sicuro, curato e accogliente”.

Cella Milano I lavori sulla “Cella Milano”, del valore complessivo di 250 mila euro, sono stati finanziati per il 50% dal Comune di Pisa e per il restante 50% dalla Regione Toscana. I lavori hanno consentito di ripristinare l’efficienza delle opere di difesa costiera, intervenendo nei punti in cui le scogliere avevano subito i maggiori fenomeni erosivi. Le lavorazioni sono state eseguite dal mare mediante un pontone, così da non interferire con la fruizione delle spiagge durante il periodo estivo e ridurre al minimo i disagi per cittadini, turisti e operatori.

Per l’intervento sono state utilizzate circa 1600 tonnellate di massi calcarei, del peso compreso tra 3 e 7 tonnellate, scelti per garantire maggiore resistenza alle mareggiate e una migliore stabilità delle scogliere. I lavori si sono concentrati in particolare nella parte settentrionale della Cella Milano, dove negli anni si erano registrate le maggiori criticità legate all’erosione e all’abbassamento delle scogliere sommerse. Il tratto meridionale era già stato interessato in passato da analoghi interventi di manutenzione che ne avevano preservato l’efficienza.

Scogliere emerse, conclusa la prima fase dei lavori. Conclusa la prima fase degli interventi di manutenzione delle scogliere emerse nel tratto compreso tra i ristoranti Roca De Mar e Barbarossa, a Marina di Pisa. I lavori, eseguiti da terra in un’area priva di stabilimenti balneari, hanno previsto il riposizionamento di terra e massi lungo la linea di costa in corrispondenza del parcheggio tra i due ristoranti. L’intervento ha permesso di rafforzare le opere di difesa e migliorare la protezione del litorale dalle mareggiate, con benefici anche per gli stabilimenti balneari presenti nelle aree limitrofe.

La seconda fase dei lavori, che interesserà le scogliere davanti al Bagno Sardegna, è prevista nella seconda metà di settembre.

L’intervento ha un valore complessivo di 215mila euro ed è finanziato anche in questo caso per metà dal Comune di Pisa e per metà dalla Regione Toscana.

Spiagge di ghiaia. Si sono conclusi tra la fine di maggio e l’inizio di giugno i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, nel tratto compreso tra piazza Baleari e poco prima di piazza Sardegna.

L’intervento, finanziato dal Comune di Pisa con il contributo della Regione Toscana, ha avuto un costo complessivo di circa 65 mila euro e ha consentito di migliorare la fruibilità delle aree di spiaggia in vista della stagione estiva.