Sicurezza informatica, siglato a Firenze il protocollo tra il Centro Operativo e Nippon Express

Un’intesa formale è stata sottoscritta a Firenze tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e la società Nippon Express, attiva nei settori delle spedizioni internazionali, della logistica e della distribuzione. L’accordo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici, è stato siglato questa mattina dal dirigente del Centro, Eva Claudia Cosentino, e dall’amministratore delegato dell’azienda, Paolo Cantelli, alla presenza del questore della provincia di Firenze, Fausto Lamparelli.

La cooperazione prevede l’adozione condivisa di procedure di intervento, lo scambio costante di informazioni e la programmazione di attività formative. L’obiettivo è tutelare i sistemi informativi critici gestiti dalla società, che movimenta dati di rilevanza cruciale per diverse attività e serve clienti considerati sensibili, garantendo la sicurezza delle infrastrutture digitali e prevenendo eventuali attacchi informatici.

Il questore Fausto Lamparelli ha commentato: “La firma del protocollo di oggi si va ad aggiungere ad altre iniziative già avviate dalla Polizia di Stato, finalizzate ad accrescere la tutela dei sistemi informatici e dei dati sensibili dalle sempre più nuove minacce informatiche. Il protocollo sottoscritto oggi è per questo un nuovo esempio di sinergia operativa attraverso la condivisione di buone prassi operative tra gli enti coinvolti.”

L’architettura dell’accordo si fonda sulla rapidità e sulla circolarità informativa. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana opera sul territorio nella protezione delle infrastrutture informatiche critiche, un’attività coordinata a livello centrale dal Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia Postale, il quale dispone di una sala operativa attiva ventiquattro ore su ventiquattro per la gestione degli eventi critici anche sul piano internazionale.

Eva Claudia Cosentino ha dichiarato: “Nel contesto, quale quello attuale, di una costante espansione della dimensione digitale in ogni ambito della vita economica e sociale, la superficie di attacco cibernetico cresce in maniera esponenziale. Da un lato, la conoscenza delle minacce informatiche più attuali diventa quindi imprescindibile per implementare la postura di sicurezza, anticipando gli eventi o mitigandone gli effetti, qualora verificatisi e, dall’altro, la condivisone informativa, anche di buone prassi, utili a prevenire, contribuiscono a innalzare la resilienza cibernetica”.

Dal canto suo, l’amministratore delegato Paolo Cantelli ha aggiunto: “Desidero esprimere, a nome di Nippon Express Italia, il più sentito ringraziamento per la partecipazione a questa cerimonia, che segna un momento di particolare rilevanza per la nostra organizzazione.” L’azienda ha inoltre ribadito che la sottoscrizione rappresenta un atto di responsabilità per la salvaguardia delle informazioni affidate da clienti e partner nel settore dei trasporti, confermando la volontà di investire in tecnologie avanzate, formazione e diffusione della cultura della sicurezza.