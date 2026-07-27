Università di Siena, online il bando per una borsa di studio da 12mila euro dedicata a studenti vittime di violenza

SIENA – L’Università di Siena ha pubblicato un bando per l’assegnazione di una borsa di studio riservata a studentesse e studenti vittime di violenza in famiglia. L’iniziativa, promossa dal Comitato Unico di Garanzia nell’ambito delle attività per l’inclusione e il contrasto alle discriminazioni, è rivolta a chi si immatricolerà per la prima volta all’ateneo senese durante l’anno accademico 2026/2027.

Il sussidio prevede un importo lordo beneficiario di 12.000 euro all’anno ed è pensato per accompagnare lo studente lungo l’intero percorso universitario, purché vengano rispettati i requisiti indicati nella documentazione ufficiale. L’opportunità è aperta a chi si iscrive al primo anno di un corso di laurea triennale oppure a un corso di laurea magistrale a ciclo unico che non preveda il numero programmato.