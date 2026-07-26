Principio d’incendio alla Baxter di Sesto Fiorentino: intervento lampo per evitare danni ingenti

SESTO FIORENTINO – Un principio d’incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio all’interno della Baxter, situata in via dell’Osmannoro, a Sesto Fiorentino, mobilitando un imponente schieramento di soccorsi.

L’allarme è scattato intorno alle 17,45, quando le fiamme si sono liberate in un locale esterno adiacente al capannone di produzione. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze, giunte dai distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano con il supporto dei colleghi del comando di Prato. Gli operatori, supportati da due autobotti, un’autoscala e dal nucleo specializzato Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), sono riusciti a penetrare nell’area interessata e a domare il rogo in tempi estremamente rapidi, avviando poi le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura.

L’episodio si è concluso senza alcun ferito. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni alla parte produttiva, rimanendo le lesioni circoscritte esclusivamente alle superfici esterne. Dalle prime verifiche condotte al momento non sono stati rilevati fenomeni di inquinamento ambientale.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti a supporto gli agenti della polizia, l’Arma dei carabinieri e la polizia municipale per gestire la viabilità e l’isolamento della zona. La direzione dell’azienda e i responsabili della sicurezza aziendale si sono subito messi a completa disposizione delle autorità per facilitare i rilievi, esprimere un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell’ordine per la straordinaria tempestività e professionalità dimostrate durante l’emergenza.