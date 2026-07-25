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Giornata di test per le squadre pro: Fiorentina cede di misura al Qpr

In rete per i viola Atta e Piccoli. Fra le squadre di B vince l'Empol grazie a Egani, pari per Arezzo e Pisa

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REDAZIONE
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Dragusin in azione in amichevole (foto Acf Fiorentina)
1 ' di lettura

LIVORNO – Il weekend estivo regala i primi verdetti dal campo con una ricca tornata di test amichevoli. Dalla prestigiosa trasferta inglese della Fiorentina alle sfide casalinghe del calcio toscano, la marcia di avvicinamento ai rispettivi campionati comincia a far intravedere i primi automatismi tattici e la condizione fisica dei vari gruppi.

A Londra la Fiorentina cede il passo al Queens Park Rangers al termine di una sfida spettacolare e ricca di gol conclusasi sul 3-2 per i padroni di casa. A Loftus Road gli inglesi mettono subito il turbo portandosi sul doppio vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Madsen al 30′ e al raddoppio firmato da Kemper al 39′. La squadra di Fabio Grosso reagisce proprio allo scadere della prima frazione con la rete di Atta che accorcia le distanze. Nella ripresa gli ‘Hoops’ allungano nuovamente al 54′ con un colpo di testa di Smyth, ma al 65′ Piccoli riapre i giochi sfruttando un assist in profondità di Fagioli. Nonostante il forcing finale viola, il risultato non cambia.

Test vincente per l’Empoli che regola di misura l’Entella Chiavari con un gol di Egan nel primo tempo. Termina invece in parità il test disputato a Clusone tra Arezzo e Folgore Caratese, che chiudono la sfida sull’1-1. Un pareggio utile per mettere minuti importanti nelle gambe, dove gli amaranto sono stati capaci di reagire con personalità allo svantaggio iniziale riacciuffando subito la gara grazie alla rete di Varela.

Pareggio fra Pisa e Juventus Next Gen con un gol per parte nel ritiro di Morgex: Leone al 10′ segna per i nerazzurri, nella ripresa pareggia Keutgen.

Sorrisi e indicazioni ampiamente positive arrivano invece in casa Pianese. Sul rettangolo di gioco di Montepulciano le zebrette superano con un perentorio 3-0 la Primavera dell’Empoli. Dopo una prima frazione chiusa sul 2-0 con le reti di Masetti e Fabrizzi la chiude nella ripresa Bellini. 

Chiude il quadro il collaudo di Fanano tra Livorno e Ghiviborgo, anch’esso terminato sul punteggio di 1-1: al vantaggio labronico su rigore firmato da Peralta nel primo tempo ha risposto nella ripresa la stoccata dal dischetto di Grilli per i ragazzi di mister Masi.

© Riproduzione riservata

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