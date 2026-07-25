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Ritorno di fiamma da una bombola di Gpl: due ustionati, uno è grave

Ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni che ha riportato gravi ed estese ulcerazioni al tronco, agli arti superiori, al collo e al volto

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto Aoup)
Meno di 1 ' di lettura

PECCIOLI – Un pauroso incidente sul lavoro si è verificato all’interno di un’officina a Peccioli, dove un improvviso ritorno di fiamma scaturito da una bombola di Gpl ha investito due persone.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 52 anni che ha riportato gravi ed estese ustioni al tronco, agli arti superiori, al collo e al volto. I soccorsi si sono attivati immediatamente: sul posto è intervenuta in prima battuta l’ambulanza infermieristica (India) di Peccioli per prestargli le prime cure. Vista la severità del quadro clinico, si è reso necessario il rendez-vous sul territorio con l’automedica di Pontedera per la centralizzazione diretta del paziente, trasportato d’urgenza al centro ustioni dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Nello stesso evento è rimasto ferito anche un secondo uomo di 54 anni, che ha riportato lesioni di minore entità. Quest’ultimo è stato preso in carico dall’equipaggio di un’ambulanza Bravo e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Lotti di Pontedera per gli accertamenti e le cure del caso.

© Riproduzione riservata

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