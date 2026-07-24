Elly Schlein a Bagno a Ripoli: “Rimettiamo al centro i bisogni concreti delle persone”

La segretaria nazionale Pd Elly Schlein sul pratone di Mondeggi a Bagno a Ripoli, Firenze, alla 31esima Festa de L’Unità, organizzata dal Partito Democratico di Bagno a Ripoli.

Elly Schlein accolta da Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, Emiliano Fossi, deputato, segretario Pd Toscana, Andrea Bencini, segretario Pd Bagno a Ripoli.

In platea anche sindaci e amministratori del territorio.

Schlein ha incontrato anche la delegazione Istituzionale Saharawi e rappresentanti di Confesercenti Firenze.

Confesercenti ha depositato presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità’, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 19.5.2026. Con il via alla raccolta delle almeno 50.000 firme necessarie per l’approdo in Parlamento.

Elly Schlein ha sottolineato: “Rimettiamo al centro i bisogni concreti delle persone. E’ così che le convinceremo a tornare a votare, a tornare a credere nella politica, nei partiti come il nostro. Un partito vero, un partito democratico, fatto di persone che ci mettono l’impegno, le persone, le competenze. Questo siamo noi. Ci aspetta una campagna elettorale tosta, di mesi in cui speriamo che i toni non siano quelli di destra che abbiamo ascoltato queste settimane. Però starà a noi. Sempre dobbiamo anteporre il rispetto reciproco e il rispetto delle istituzioni”.

Poi la leader Pd: “Attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista. Quello è il miglior programma. Fondata sul lavoro. Non sul lavoro povero. Non sul lavoro precario. Non sulla cassa integrazione. Noi difenderemo la manifattura di questo Paese”.

Su governo Meloni: “Chiediamo ancora di ascoltare una nostra proposta concreta: riattivare il sistema per restituire ai cittadini l’extragettito Iva che entra nelle casse dello Stato per effetto dei rincari dei carburanti”.

Schlein ha puntato il dito su caro energia, su caro affitti: “Non molleremo la nostra battaglia sul salario minimo, con quattro milioni di lavoratrici e lavoratori poveri anche se lavorano. Abbiamo le bollette dell’energia più care d’Europa”.

Quindi Schlein rivolta a Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Eugenio c’è sempre. Sempre presente, sempre in mezzo alla persona. Ogni giorno provate a dare risposte concrete, non a perdervi nella propaganda”.

Confesercenti ha depositato presso la Corte di Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare ‘Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità’, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 19.5.2026. Con il via alla raccolta delle almeno 50.000 firme necessarie per l’approdo in Parlamento.

Per quanto riguarda la delegazione istituzionale Saharawi, si legge via social, “La delegazione istituzionale della Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD), guidata dalla Rappresentante del Fronte Polisario in Italia Fatima Mahfud, ha partecipato alla Festa de l’Unità di Bagno a Ripoli, dove ha incontrato la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha ricordato il valore del progetto di accoglienza dei piccoli ambasciatori di pace Saharawi, che da oltre quarant’anni rappresenta un esempio concreto di solidarietà tra la Toscana e il popolo Saharawi.

Elly Schlein ha salutato la delegazione, esprimendo apprezzamento per la lotta pacifica del popolo saharawi e ribadendo il sostegno al diritto all’autodeterminazione nel rispetto del diritto internazionale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulla situazione del Sahara Occidentale e sul ruolo della comunità internazionale nel promuovere una soluzione giusta e duratura del conflitto.