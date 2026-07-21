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Elly Schlein a Bagno a Ripoli: la leader Pd alla Festa de l’Unità

Schlein alla kermesse dem dopo il video AI in cui un Vannacci gladiatore, seduto accanto a Meloni, esprime pollice verso contro segretaria Pd e Conte, leader M5S. Premier Meloni si dissocia: "Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico"

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Elly Schlein a Bagno a Ripoli: la leader Pd alla Festa de l'Unità
(Foto Fb Elly Schlein)
1 ' di lettura

Elly Schlein a Bagno a Ripoli.

La segretaria nazionale del Partito Democratico protagonista alla Festa de l’Unità di Mondeggi, organizzata dal Pd Bagno a Ripoli,  giovedì 23 luglio alle ore 19.

Con Schlein, il sindaco Francesco Pignotti e il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana.

Quella di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, è per Elly Schlein una tappa di un tour nelle kermesse dem che si stanno tenendo sul territorio nazionale.

Un ritorno in Toscana a un paio di settimane di distanze dall‘intervento all’evento sulla sanità territoriale a San Bartolo a Cintoia, Firenze.

E a pochi giorni di distanza dal video AI postato sul profilo Instagram Robertus Vannaccius col generale europarlamentare Vannacci in versione gladiatore seduto accanto a una Giorgia Meloni in versione imperiale AI con Ignazio La Russa.

Video AI in cui Vannacci esprime pollice verso proprio nei confronti di Schlein e del leader M5S Giuseppe Conte, già premier.

Video dal quale martedì 21 luglio con un post social la premier Meloni si dissocia.

“Leggo che alcuni esponenti dell’opposizione mi chiedono di prendere le distanze da un video realizzato con l’intelligenza artificiale, diffuso da un altro partito di opposizione, nel quale sono stata inserita a mia insaputa.
Lo faccio senza alcuna esitazione. Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico. Ho sempre pensato che la politica debba misurarsi con le idee, con il consenso e con il voto dei cittadini, mai con l’intimidazione, con l’odio o con la rappresentazione violenta dell’avversario”.

© Riproduzione riservata

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