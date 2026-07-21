Elly Schlein a Bagno a Ripoli: la leader Pd alla Festa de l’Unità

Elly Schlein a Bagno a Ripoli.
La segretaria nazionale del Partito Democratico protagonista alla Festa de l’Unità di Mondeggi, organizzata dal Pd Bagno a Ripoli, giovedì 23 luglio alle ore 19.
Con Schlein, il sindaco Francesco Pignotti e il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana.
Quella di Bagno a Ripoli, provincia di Firenze, è per Elly Schlein una tappa di un tour nelle kermesse dem che si stanno tenendo sul territorio nazionale.
Un ritorno in Toscana a un paio di settimane di distanze dall‘intervento all’evento sulla sanità territoriale a San Bartolo a Cintoia, Firenze.
E a pochi giorni di distanza dal video AI postato sul profilo Instagram Robertus Vannaccius col generale europarlamentare Vannacci in versione gladiatore seduto accanto a una Giorgia Meloni in versione imperiale AI con Ignazio La Russa.
Video AI in cui Vannacci esprime pollice verso proprio nei confronti di Schlein e del leader M5S Giuseppe Conte, già premier.
Video dal quale martedì 21 luglio con un post social la premier Meloni si dissocia.