Nuova sede Lega Salvini a Livorno, Susanna Ceccardi: “Porto sicuro per tutti i livornesi che vogliono una città più sicura”

Dopo la nuova sede regionale inaugurata a Firenze un paio di settimane fa con il leader nazionale Matteo Salvini, la Lega Salvini ha inaugurato sabato 18 luglio una nuova sede Lega Salvini a Livorno.
L’inaugurazione della nuova sede a Livorno della Lega guidata dal vicepremier Matteo Salvini è nella centrale via Diaz.
Al taglio del nastro l’eurodeputata Susanna Ceccardi, il senatore Manfredi Potenti, il deputato Andrea Crippa, commissario Lega Toscana, Carlo Ghiozzi, segretario provinciale Lega Livorno nonché capogruppo consiliare Lega Comune di Livorno, Michele Gasparri, segretario comunale Lega Livorno. E Luca Baroncini, ex sindaco Montecatini Terme, ex segretario Lega Toscana, nonché attuale responsabile enti locali Lega Italia centrale.
Per l’europarlamentare Susanna Ceccardi, ex sindaca di Cascina, la nuova sede Lega di Livorno è
“Un porto sicuro per tutti i livornesi che vogliono una città più sicura e fiera della propria identità. Diamo voce ai territori”.
Per Luca Baroncini “Quando apre una nuova sede è sempre un segnale di entusiasmo e voglia di raggiungere traguardi insieme”.