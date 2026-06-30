Matteo Salvini inaugura sede Lega Toscana a Firenze: “Punto riferimento logistico politiche 2027”

Matteo Salvini a Firenze. Il vicepremier leader Lega, ministro Infrastrutture e Trasporti, venerdì 3 luglio alle 18 inaugura a Firenze la nuova sede regionale del partito in via Pistoiese.

Una nuova sede, evidenzia il deputato Andrea Crippa, commissario Lega Toscana, che “Sarà un preciso punto di riferimento logistico in vista delle politiche 2027”.

Crippa: “Un appuntamento importante che non si limiterà solamente al taglio del nastro, ma sarà l‘occasione da parte di Salvini per ringraziare direttamente i tanti militanti e sostenitori che, in ogni parte della Toscana, sono quotidianamente impegnati in un serrato e costruttivo dialogo con i cittadini. D’altronde, il rapporto con i territori è stato, da sempre, un fattore fondamentale per il nostro partito e se possibile rafforzeremo ancora di più questa stretta relazione con le varie zone della Toscana, monitorando le diverse problematiche. In primis quella della sicurezza, che viene colpevolmente trascurata e minimizzata da chi, come la ainistra, amministra questa splendida regione. La sede fiorentina servirà, poi, da specifico punto di riferimento organizzativo nell’ottica delle elezioni politiche del 2027. La Lega, anche in Toscana, è operativa a 360° e pronta a rispondere con fatti concreti e non con irrealizzabili e talvolta pure fantasiose promesse alle quotidiane esigenze dei cittadini”.