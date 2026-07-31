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In Futuro Nazionale anche l’ex deputato della Lega, Mario Lolini

Il partito di Vannacci si rinforza anche a Grosseto: "La conferma del consenso che il partito sta riscuotendo di mese in mese"

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REDAZIONE
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In Futuro Nazionale anche l'ex deputato della Lega, Mario Lolini (foto X)
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GROSSETO – L’ex deputato e imprenditore maremmano Mario Lolini entra in Futuro Nazionale.

“Siamo felici di accogliere Mario Lolini nella grande famiglia di Futuro Nazionale. Mario Lolini, imprenditore agricolo, è stato deputato alla Camera dal marzo 2018 fino al 13 ottobre 2022, eletto nel collegio uninominale di Grosseto. Ha ricoperto inoltre in passato il ruolo di anche di vicepresidente della 13esima Commissione agricoltura. Mario grazie alla sua esperienza dara’ un’ulteriore spinta per radicare maggiormente il Partito nella provincia di Grosseto”, spiegano Edoardo Ziello, responsabile dell’organizzazione nazionale di Fn e del responsabile regionale, Tommaso Villa

“Futuro Nazionale – spiegacontinua a raccogliere adesioni in Maremma come in tutta la Toscana. Questo successo conferma il consenso che il partito e le iniziative del generale Roberto Vannacci stanno raccogliendo di mese in mese. Vannacci in Toscana riporta sui territori una Destra vera, coraggiosa e coerente che non ha paura delle proprie idee”.

© Riproduzione riservata

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