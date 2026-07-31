Le riprese del film Elden Ring di A24 sono terminate

(Adnkronos) – Le riprese del film Elden Ring targato A24 si sono ufficialmente concluse. La notizia arriva da una fonte insolita: un post Instagram, poi cancellato, dell’artista degli oggetti di scena Sean Schofield, che ha condiviso la foto di un messaggio di ringraziamento firmato dal regista Alex Garland insieme ai produttori Allon Reich, Matthew Penry-Davey, Peter Rice, Andrew Macdonald e Charlie Reed, indirizzato a cast e troupe per il lavoro svolto sul progetto.

Nella foto, il biglietto è appoggiato su uno zaino a tema Elden Ring e su un portachiavi a forma di ciak, doni probabilmente distribuiti alla crew al termine delle riprese. Nella didascalia, Schofield ha descritto l’esperienza come il lavoro dei sogni, parlando di sei mesi intensi trascorsi a realizzare, insieme a professionisti di altissimo livello, quelli che ha definito gli oggetti di scena più belli mai creati, pur senza poter anticipare altri dettagli.

Le riprese erano iniziate nella primavera del 2026 e l’uscita nelle sale resta fissata al 3 marzo 2028: la produzione avrà quindi a disposizione più di un anno per la post-produzione, una fase che si preannuncia particolarmente impegnativa vista la mole di effetti visivi necessaria per trasporre sullo schermo l’universo immaginato da George R. R. Martin e Hidetaka Miyazaki.

Si tratta dell’ultimo aggiornamento in ordine di tempo su un progetto già al centro di diverse indiscrezioni. Il cast del film comprende, tra gli altri, Nick Offerman, Havana Rose Liu, Jonathan Pryce, Peter Serafinowicz e Cailee Spaeny, per una produzione il cui budget avrebbe superato i 100 milioni di dollari. Una cifra importante per lo studio indipendente A24, che sembra non aver badato a spese pur di dare forma, sul grande schermo, al kolossal videoludico.

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