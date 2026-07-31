Pisa, ufficiale l’ingaggio in prestito dell’attaccante Emanuele Rao dal Napoli

PISA – Il Pisa Sporting Club ha formalizzato l’ingaggio dell’attaccante esterno Emanuele Rao. Il giocatore, classe 2006, arriva in Toscana con la formula del prestito temporaneo dal Napoli, società detentrice del suo cartellino.

Cresciuto nel vivaio della Spal, Rao ha esordito tra i professionisti proprio con la formazione ferrarese, raccogliendo 67 presenze, 6 reti e 3 assist in due campionati di Serie C. Acquistato dal club partenopeo nell’estate del 2025, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Bari. Nel campionato di Serie B con i pugliesi ha confermato le sue doti offensive, mettendo a referto 6 gol e 3 assist in 35 partite disputate.

Il percorso del nuovo rinforzo nerazzurro è stato accompagnato da una costante presenza nelle selezioni giovanili italiane, culminata durante la passata stagione con la prima convocazione e il debutto ufficiale nella Nazionale Under 21.