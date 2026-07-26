L’Arezzo spaventa l’Atalanta nel primo tempo, ma a Zingonia la Dea si impone in rimonta

AREZZO – Un test amichevole dalle due facce per l’Arezzo a Zingonia contro l’Atalanta. Dopo un primo tempo giocato su ritmi alti e con grande personalità dalla formazione toscana, la ripresa ha visto la reazione della squadra bergamasca, capace di ribaltare il punteggio e chiudere l’incontro sul vantaggio finale.

L’avvio di gara ha sorriso agli ospiti, subito propositivi e ordinati in campo. Dopo appena un minuto di gioco, Arena si è accentrato dalla fascia sinistra lasciando partire un tiro a giro che ha superato il portiere avversario, sbloccando il risultato. Nonostante i tentativi di reazione dei padroni di casa, la squadra guidata da Bucchi ha mantenuto densità difensiva e lucidità nella gestione del pallone. Al raddoppio ci ha pensato Illanes, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel corso della prima frazione gli amaranto hanno sfiorato più volte la terza rete, prima con una conclusione di Cerri terminata di poco a lato e poi con un’altra azione offensiva manovrata nel finale.

Nel secondo tempo il copione tattico è cambiato radicalmente, complice anche l’ingresso di forze fresche tra le file bergamasche. L’Atalanta ha alzato il baricentro e trovato il pareggio in avvio di ripresa grazie a una combinazione tra Maldini ed Ederson, finalizzata dal centrocampista brasiliano. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner battuto da Maldini, Krstović ha anticipato tutti di testa firmando il sorpasso. Nonostante la pressione subita, l’Arezzo ha cercato di reagire nel finale, sfiorando il pareggio con un colpo di testa di Cianci finito di poco sopra la traversa.

Il gruppo riposerà nella giornata di lunedì 27, per poi riprendere la preparazione martedì con una doppia seduta a Rovetta.

Il tabellino

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi (1’st Sportiello) (30’st Sonzogni); Bellanova (1’st Zappacosta), Djimsiti (15’st Obric), Scalvini (15’st Kossonou), Bernasconi (1’st Ahanor); Samardzic (15’st Ederson, Gaetano (15’st De Roon), Zalewski (40’Sulemana); Cassa (1’st Vavassori), Scamacca (1’st Krstovic), Raspadori (15’st Maldini). A disposizione: Vismara, Kolosinac, Touré, Puljic, Steffanoni, Levak, Manzoni, Plaia. All.Sarri

AREZZO (4-3-3): Seculin (15’st Trombini); Renzi (15’st Martinez), Gilli (15’st De Col), Illanes (15’st Casarosa), Righetti (15’st Coccia); Sala (15’st Eklu), Viviani (15’st Manes), Ionita (15’st Chierico); Arena (15’st Cortesi), Cerri (15’st Cianci), Tavernelli (15’st Djamanca). A disposizione: Cipriani, Capello, Ravasio, Sussi. All.Bucchi.

RETI: 1’Arena (A), 7’Illanes (A), 3’st Sulemana (A), 16’st Ederson, 25’st Krstovic