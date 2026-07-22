Tegola Pisa, Lusuardi ko: lesione al crociato nell’amichevole contro il Pavia

PISA – Il Pisa perde Mateus Lusuardi per un infortunio al ginocchio. Durante la partita amichevole disputata domenica 19 luglio contro il Pavia, il difensore ha riportato un trauma distorsivo alla gamba destra.

Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto il calciatore hanno confermato la diagnosi: il difensore ha subito una lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni Lusuardi affronterà l’intervento chirurgico necessario per risolvere il problema e avvierà successivamente il programma di recupero fisico sotto la supervisione dello staff medico del club.