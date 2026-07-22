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Tegola Pisa, Lusuardi ko: lesione al crociato nell’amichevole contro il Pavia

Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto all'intervento chirurgico per iniziare subito il percorso di recupero con lo staff medico

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Lusuardi
Foto: Pisa Sporting Club
Meno di 1 ' di lettura

PISA – Il Pisa perde Mateus Lusuardi per un infortunio al ginocchio. Durante la partita amichevole disputata domenica 19 luglio contro il Pavia, il difensore ha riportato un trauma distorsivo alla gamba destra.

Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto il calciatore hanno confermato la diagnosi: il difensore ha subito una lesione del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni Lusuardi affronterà l’intervento chirurgico necessario per risolvere il problema e avvierà successivamente il programma di recupero fisico sotto la supervisione dello staff medico del club.

© Riproduzione riservata

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